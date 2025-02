Obsada w filmie Nolana powiększa się. Kto jeszcze wyruszy z Odyseuszem?

Melinda Sue Gordon/Warner Bros.

Reklama

Jesse Garcia oraz Will Yun Lee dołączyli do obsady Odysei Christophera Nolana. Ich role są na razie trzymane w tajemnicy. Pierwszy z panów znany jest z ról w filmie Matka i Flamin' Hot: smak sukcesu; oba z 2023 roku. Will Yun Lee kojarzony jest natomiast z rolą w filmie katastroficznym San Andreas z 2015 roku i siedmiosezonowym serialem The Good Doctor.

Odyseja będzie najdroższym filmem Christophera Nolana. Znamy budżet

O czym opowie Odyseja Christophera Nolana?

Epicka, mityczna produkcja Nolana, nakręcona nowymi kamerami IMAX, jest oparta na starożytnej greckiej epopei Homera, która opowiada o Odyseuszu, królu Itaki, i jego niebezpiecznej podróży powrotnej po wojnie trojańskiej. Klasyczne dzieło pokazuje heroizm, lojalność, przebiegłość i walkę z boską wolą. Opowieść zawiera ikoniczne momenty, takie jak pojedynek Odyseusza z cyklopem Polifemem.

W obsadzie główne role grają Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie oraz Charlize Theron. Obok nich znajdą się także Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin i Samantha Morton.

Premiera Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.