WandaVision - co przegapiliście w 3. odcinku? Easter eggi, nawiązania, pytania

Błyskawiczna ciąża Wandy ma swoje źródło w komiksach – w świecie powieści graficznych trwała ona zaledwie kilka godzin. Maximoff doprowadziła do niej poprzez zmienianie rzeczywistości za pomocą swojego umysłu. Niezwykle ważne jest to, że do powołania do istnienia bliźniaków Scarlet Witch wykorzystała również cząstkę Mefisto; gdy więc ostatecznie sama siebie przekonała do prawdziwości dzieci, te zniknęły, co doprowadziło bohaterkę do załamania nerwowego.