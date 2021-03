WandaVision, odcinek 8 - Atlantyda, źródła magii i biały [SPOILER]. Easter eggi i spekulacje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Choć 8. odcinek WandaVision wydaje się w pełni skupiony na rozwikłaniu tajemnicy traumy tytułowej bohaterki i jej przemianie w Scarlet Witch, w rzeczywistości zawarte w nim easter eggi i inne nawiązania rzucają wiele nowego światła na dotychczasowe i przyszłe wydarzenia w MCU. Nie może być inaczej, skoro przed nami już tylko ostatnia odsłona serii, która podsumuje wszystko to, co zobaczyliśmy do tej pory.

W minionym tygodniu produkcja Disney+ powiedziała więc nam sporo o źródle magii Maximoff i Agathy Harkness, być może połączyła drugą z nich z mityczną Atlantydą (niektórzy chcą dostrzec tu podwaliny pod wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela postaci Namora), a nawet, zgodnie z niektórymi spekulacjami, zasugerowała finałowe starcia - dwóch Visionów i tajemniczego złoczyńcy z aż 3 bohaterkami

Nie jest na razie jasne, ile z tych teorii znajdzie pokrycie w rzeczywistości, jednak to wielka sztuka, że i na tym etapie historii twórcy w dalszym ciągu prowadzą z nami swoistą grę w kotka i myszkę. Już w najbliższy piątek wszystkie karty zostaną odkryte; jestem niemal przekonany, że większość z nas czeka na ten moment z ogromną niecierpliwością.

WandaVision, odcinek 8. - easter eggi, nawiązania, spekulacje

W 8. odcinku serialu zmianie ulega logo Marvel Studios – napis widzimy na fioletowym tle, przywodzącym na myśl magię Agathy Harkness. Na symbolicznym poziomie to wskazówka, że to właśnie ona przejęła władzę nad wydarzeniami w Westview.