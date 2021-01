WandaVision - premiera serialu będzie składać się z 2 odcinków!

fot. Disney+/Marvel

Premiera 9-odcinkowego serialu WandaVision, który zapoczątkuje Czwartą Fazę w MCU, coraz bliżej. Disney+ potwierdził, że 15 stycznia widzowie będą mogli obejrzeć, aż 2 odcinki produkcji. Kolejne będą trafiać na platformę w tygodniowych odstępach. Finał serialu zaplanowany jest na 5 marca, czyli na 2 tygodnie przed premierą The Falcon and The Winter Soldier, która odbędzie się 19 marca 2021 roku.

W projekcie tytułowi bohaterowie po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry żyją na pozornie spokojnych, amerykańskich przedmieściach. Jednak wkrótce okazuje się, że całe ich nowe otoczenie nie jest taką idyllą, jaką wydaje się na pierwszy rzut oka.

W obsadzie znajdują się Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.

WandaVision - premiera 15 stycznia 2021 roku w Disney+.