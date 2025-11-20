Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nadchodzi największe otwarcie 2025 roku. Kina będą pękać w szwach; kwota robi wrażenie

Wygląda na to, że Wicked: Na dobre​ może być największym hitem 2025 roku. Co do niedawna byłoby pewnie nie do pomyślenia w kontekście adaptacji musicalu z Broadwayu​. Są pierwsze prognozy box office filmu.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  wicked 
Wicked: Na dobre
Wicked: Na dobre Fot. Empire
Reklama

Wicked: Na dobre oficjalnie wchodzi do kin w ten weekend. Najnowsze prognozy box office zapowiadają, że będziemy mieć do czynienia z największym otwarciem 2025 roku. Szacuje się, że musical zarobi około 150–180 milionów dolarów w USA i zbierze kolejne 70 milionów na rynkach zagranicznych. To daje nam łącznie kwotę ponad 200 milionów dolarów globalnie. Sequel pobiłby tym samym swój własny rekord. Pierwsza część Wicked zarobiła w pierwszy weekend 112,5 milionów dolarów, co jest rekordem w przypadku adaptacji sztuki z Broadwayu.

Część fanów mogą jednak zaniepokoić recenzje. Wicked: Na dobre ma tylko 71% pozytywnych ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Poprzednia część miała o wiele lepszy wynik, bo 88%. Z drugiej strony, pierwsi widzowie są zachwyceni. Ich werdykt wynosi 97% pozytywnych ocen. Możliwe więc, że choć profesjonalni recenzenci kręcą nosem, to cała reszta populacji będzie zachwycona widowiskiem, jakie przygotował Jon M. Chu. 

Wicked: Na dobre – recenzja filmu

Dajcie znać, czy idziecie na Wicked: Na dobre do kina. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: https://comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  wicked 
Wicked: Na dobre
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny

7,4

2024
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Wicked Musical

Najnowsze

1 Kadr animacji Swapped Skydance Animation
-

Michael B. Jordan jako leśne stworzenie? Nadchodzi nowa zwierzęca animacja

2 Squid Game
-

Squid Game: Ameryka wciąż owiane tajemnicą - a my znamy datę startu zdjęć!

3 Fortnite - Kill Bill
-

Crossover z Kill Bill wkrótce w Fortnite! Wraz z nowym sezonem zadebiutuje krótkometrażówka Yuki's Revenge

4 Wschód słońca w dniu dożynek młody Haymitch
-

Wschód słońca w dniu dożynek - zwiastun filmu ze świata Igrzysk śmierci

5 The Walking Dead: Daryl Dixon
-

Norman Reedus żegna się z rolą? Ostatni dzień na planie The Walking Dead: Daryl Dixon

6 We Bury The Dead
-

Zamieniła miecz świetlny na siekierę. Zwiastun filmu o zombie z Daisy Ridley!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV