Nadchodzi największe otwarcie 2025 roku. Kina będą pękać w szwach; kwota robi wrażenie

Wicked: Na dobre oficjalnie wchodzi do kin w ten weekend. Najnowsze prognozy box office zapowiadają, że będziemy mieć do czynienia z największym otwarciem 2025 roku. Szacuje się, że musical zarobi około 150–180 milionów dolarów w USA i zbierze kolejne 70 milionów na rynkach zagranicznych. To daje nam łącznie kwotę ponad 200 milionów dolarów globalnie. Sequel pobiłby tym samym swój własny rekord. Pierwsza część Wicked zarobiła w pierwszy weekend 112,5 milionów dolarów, co jest rekordem w przypadku adaptacji sztuki z Broadwayu.

Część fanów mogą jednak zaniepokoić recenzje. Wicked: Na dobre ma tylko 71% pozytywnych ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Poprzednia część miała o wiele lepszy wynik, bo 88%. Z drugiej strony, pierwsi widzowie są zachwyceni. Ich werdykt wynosi 97% pozytywnych ocen. Możliwe więc, że choć profesjonalni recenzenci kręcą nosem, to cała reszta populacji będzie zachwycona widowiskiem, jakie przygotował Jon M. Chu.

Wicked: Na dobre – recenzja filmu

