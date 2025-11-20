Reklama
Michael B. Jordan jako leśne stworzenie? Nadchodzi nowa zwierzęca animacja

Platforma Netflix pracuje nad zupełnie nową animacją przygotowywaną przez Skydance Animation. Produkcja zapowiada się obiecująco - zarówno pod względem świata przedstawionego, jak i doboru aktorów dubbingowych, którzy właśnie zostali ogłoszeni.
Amelia Figiela
Kadr animacji Swapped Skydance Animation Skydance Animation/ Netflix
Prace nad animacją Swapped nabierają tempa, a Netflix potwierdził już, kto użyczy głosu dwójce głównych bohaterów. W produkcji usłyszymy Michaela B. Jordana jako małe leśne stworzenie oraz Juno Temple jako majestatyczny ptak - którzy stworzą wyjątkowy duet postaci o skrajnie różnych temperamentach.

Animacja, powstawała dotąd pod roboczą nazwą Pookoo, rozwija zupełnie nowy świat pełen leśnych bohaterów i ma trafić na platformę w 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Nathan Greno, znany widzom z Zaplątanych.

Kadr z animacji Swapped

nullSkydance Animation/ Netflix

Swapped skupi się na dwójce zwierzęcych rywali, których życie nagle wywraca się do góry nogami, gdy dochodzi do niespodziewanej zamiany ciał. Bohaterowie - dotąd stojący po przeciwnych stronach leśnego świata - będą musieli odnaleźć się w nowych rolach i zrozumieć siebie nawzajem z całkowicie innej perspektywy. Twórcy zapowiadają lekką, humorystyczną historię z wyraźnym akcentem na współpracę i przełamywanie uprzedzeń.

Można by powiedzieć że zapowiada się Zakręcony Piątek tylko wersji animowanej i zwierzęcej.

Źródło: Discussing Film

