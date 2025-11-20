Squid Game: Ameryka wciąż owiane tajemnicą - a my znamy datę startu zdjęć!

fot. Materiały Prasowe

Reżyser odpowiedzialny za Squid Game: Ameryka jest obecnie zajęty pracą nad innym filmem - The Adventures of Cliff Booth. Zdjęcia potrwają do grudnia, a David Fincher będzie miał tylko kilka miesięcy przerwy, zanim wejdzie w wir prac nad spin-offem.

Jak podaje Collider - amerykański portal filmowy - Fincher ma rozpocząć pracę nad amerykańską wersją już na początku przyszłego roku, a konkretniej 26 lutego. Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w serialu, a Netflix - jak to ma w zwyczaju - odmawia komentarza.

Krótka scena, wielka wskazówka: dokąd zmierza Squid Game?

Choć informacji o spin-offie jest mało. W finale 3. sezonu Squid Game na Netfliksie fani dostali możliwą wskazówke, a konkretniej pojawiła się w nim Cate Blanchett - dosłownie na moment, w ostatnich sekundach - zostawiając dużą wskazówkę dotyczącą przyszłego kierunku franczyzy. Ostatnia scena przeniosła widzów z Korei do Los Angeles, gdzie Blanchett pojawia się jako tajemnicza postać. W napisach określono jej udział jedynie jako Specjalny Występ - i to na razie wszystko, co wiadomo.

Mimo to obecność Blanchett wygląda jak narracyjne „przekazanie pałeczki” - subtelny sposób na przygotowanie gruntu pod Squid Game: Ameryka Finchera, które najwyraźniej zdecydowanie rusza do przodu w Netfliksie.