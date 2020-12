WandaVision to "płynna kontynuacja" MCU na poziomie realizacji. Jest też nowy spot

Zwiastun rozpoczyna się od ujęcia pokazującego pozornie normalny dom na przedmieściach – ten motyw znamy już choćby z dwóch komiksowych serii „Vision and the Scarlet Witch” z lat 80. W pierwszej protagoniści zrezygnowali z członkostwa w Avengers, by wieść spokojne życie w New Jersey, w drugiej natomiast Wanda urodziła dwóch synów – dopiero z czasem okazało się, że potomstwo jest jedynie wytworem jej wyobraźni.