WandaVision - w serialu zobaczymy pokaz iluzjonisty w wykonaniu głównych bohaterów? Zdjęcia gadżetów to sugerują

fot. Disney+

Premiera serialu WandaVision zbliża się wielkimi krokami. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia z samej produkcji jak i różnych gadżetów towarzyszących widowisku. Firma Monogram Products zaprezentowała zdjęcia zawieszek z bohaterami serialu. Zdradzają one kilka szczegółów Przede wszystkim wygląda na to, że w produkcji zobaczymy pokaz magiczny w wykonaniu Visiona jako iluzjonisty i Wandy jako jego asystentki. Jeden z gadżetów ukazuje również superbohaterski strój Moniki Rambeau, czyli najprawdopodobniej projekt przyniesie nam kolejną heroinę w MCU. Zdjęcia możecie obejrzeć poniżej.

WandaVision zawieszki

W serialu Wanda i Vision żyją na pięknych, amerykańskich przedmieściach. Jednak wkrótce okazuje się, że to wszystko nie jest tym, czym się na pierwszy rzut oka wydaje. W obsadzie znajdują się Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.

WandaVision - premiera serialu 15 stycznia 2021 roku.