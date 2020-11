Loki - czy Lady Sif pojawi się w serialu? Wpis aktorki może to sugerować

fot. Marvel

Jamie Alexander wcielała się w Kinowym Uniwersum Marvela w Lady Sif, sojuszniczkę Thora. Ostatni raz widzieliśmy ją na ekranie w widowisku Thor: Mroczny świat z 2013 roku. Od tamtej pory Lady Sif już nie pojawiła się na dużym ekranie. Jednak najnowszy wpis aktorki na jej koncie na Instagramie może sugerować, że zobaczymy ją w serialu Loki. Otóż Alexander zamieściła zdjęcie, w którym poinformowała, że leci do Atlanty. Jak wiadomo, mają tam być kręcone zdjęcia właśnie do produkcji o bracie Thora. Zatem być może za chwilę otrzymamy oficjalne ogłoszenie o dołączeniu aktorki do projektu.

Póki co szczegóły fabuły serialu nie są znane. W produkcji mamy dowiedzieć, co działo się z tytułową postacią po tym jak zniknęła w jednej ze scen widowiska Avengers: Endgame. Pierwsza, bardzo krótka zapowiedź produkcji sugerowała, że ważny element historii serialu będą stanowiły podróże w czasie. Plotki sugerują również, że w produkcji zobaczymy różne wersje Lokiego.

Loki - premiera w 2021 roku.