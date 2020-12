WandaVision - zwiastun promujący serial MCU i Disney+. Wiele nowych scen

Źródło: Marvel/Disney+

WandaVision będzie czymś, czego jeszcze w MCU nie było. Wszystkie materiały promujące wskazują, że całość będzie miała formułę przypominającą klasyczne amerykańskie sitcomy z różnych dekad. Będzie także nowym otwarciem dla Kinowego Uniwersum Marvela i rozpocznie ekspansję Marvel Studios na streamingu. Na pierwszy ogień idzie produkcja z udziałem Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego. Otrzymaliśmy nowy zwiastun.

Wcześniej Kevin Feige informował, że serial Disney+ będzie mocno powiązany z nadchodzącym filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Premiera pierwszego odcinka produkcji odbędzie się 15 stycznia. Poniżej możecie zobaczyć wideo z wieloma nowymi scenami: