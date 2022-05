Warcraft: Arclight Rumble - oto zwiastun gry. To strategia, ale nie taka, na jaką liczyliście

fot. Blizzard

Wcześniejsze plotki i przecieki dotyczące mobilnej gry w uniwersum Warcrafta zostały potwierdzone. Firma Blizzard Entertainment oficjalnie ujawniła produkcję zatytułowaną Warcraft: Arclight Rumble, która będzie strategią dostępną na urządzeniach z systemami Android i iOS. Rozczarują się jednak ci, którzy liczą na klasycznego RTS, bo zamiast tego dostaniemy coś w stylu Clash Royale i innych, podobnych tytułów.

Gracze będą mieli do dyspozycji kolekcje wirtualnych mini-figuek przedstawiających postacie znane z Warcrafta, które następnie będą rozstawiać na polu bitwy i przejmować pomocne punkty na mapach. Kluczem do sukcesu ma być odpowiednie wykorzystywanie synergii pomiędzy jednostkami. Same zasady wydają się proste, ale z pewnością nie zabraknie pewnej głębi.

Warcraft: Arclight Rumble zaoferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i sieciowe starcia - tak w kooperacji, jak i PvP. Wielką niewiadomą pozostaje monetyzacja i na ten moment nie wiadomo, jak bardzo gra będzie "zachęcać" do sięgnięcia do portfela. Nie ujawniono też daty premiery, choć zainteresowani mogą się wstępnie zarejestrować.

