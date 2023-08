Wargaming obchodzi 25. urodziny. Firma opublikowała okolicznościowe wideo

fot. Wargaming

Wargaming obchodzi 25. rocznicę działalności. W tym czasie firma wypuściła na rynek ponad 20 produkcji, w tym takie hity, jak cieszące się wielką popularnością sieciowe produkcje World of Tanks czy World of Warships. Z okazji jubileuszu, do sieci trafił urodzinowy materiał wideo, który możecie obejrzeć poniżej.

Wargaming - film z okazji 25. urodzin firmy

To jednak jeszcze nie koniec niespodzianek przygotowanych dla fanów. W dniach 2-8 sierpnia na platformie Steam można skorzystać z ograniczonych czasowo promocji, pozwalających między innymi na zakup rocznicowych DLC do gier studia Wargaming. W produkcjach World of Tanks, World of Warships i World of Warplanes wystartowały zaś tematyczne wydarzenia i specjalne misje, w których można zdobyć unikalne nagrody.