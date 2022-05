Warner Bros. Discovery ma problem z J.J. Abramsem. Czy jego umowa na seriale jest zagrożona?

fot. Paramount Pictures

Jak donosi The Hollywood Reporter szef Warner Bros. Discovery David Zaslav jest sfrustrowany działaniem firmy Bad Robot i jej szefa J.J. Abramsa. Kontrakt o wartości 250 mln dolarów został podpisany w 2019 roku i... do dziś firma nie dostarczyła ani jednego filmu i serialu. Warner Bros. Discovery potrzebuje treści, by zasilać HBO Max i stąd podjęto decyzję o wzięciu umowy pod lupę.

Demimonde skasowane?

J.J. Abrams pracuje nad serialem science fiction Demimonde dla HBO od 2018 roku, więc jeszcze zanim podpisał wspomnianą umowę z korporacją. Informatorzy The Hollywood Reporter donoszą, że Warner Bros. Discovery ma problem z oczekiwanym przez producentów budżetem w wysokości 200 mln dolarów.Z uwagi na to też zamierzają przeanalizować cały projekt i w tym tygodniu podjęte zostaną decyzje, czy zostanie on skasowany, czy nadal będą trwać nad nim prace. Po czterech latach nie rozpoczęła się nawet pre-produkcja serialu.

Umowa Abramsa zagrożona?

Według THR na ten moment umowa firmy Bad Robot z Warner Bros. Discovery nie jest zagrożona rozwiązaniem. Ostatnia fuzja, która zaowocowała stworzeniem Warner Bros. Discovery doprowadziła jednak do tego, że rozpoczęły się dyskusje na temat tego, czego oczekują po Abramsie i jego firmie. Pojawia się presja, aby producent dostarczył w końcu treści.

Czytamy,że J.J. Abrams "zaklepał" sobie prawa do kilku postaci z komiksów DC do projektów, które planuje na czele z Justice League Dark. To w szeregach korporacji również wywołuje frustrację, ponieważ do tej pory filmowiec nie doprowadził do ich realizacji. Jednakże według informatorów producenci z ramienia Warnera widzieli scenariusz do projektu o Johnie Constantinie i Madame X. Łącznie Abrams ma on około 10 projektów w toku i na obecną chwilę nie ma określonych planów ich realizacji, co jest powodem konfliktu.

Co więcej, w tej chwili J.J. Abrams nawet nie zajmuje się tworzeniem tych treści, bo według THR obecnie jako producent pracuje nad nowym filmem z uniwersum Star Treka dla konkurencyjnego Paramountu. Jego umowa z Warner Bros. Discovery nie zawiera wyłączności, ale w obliczu takiego problemu, to nie poprawia sytuacji.