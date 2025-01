Warner Bros ma zaskakujące plany na przyszłość! Powstaną nowe wersje Gremlinów i Goonies!

fot. materiały prasowe

Tego nikt się nie spodziewał – Warner Bros odświeży klasyczne filmy z lat 80. Gremliny rozrabiają i Goonies doczekają się swoich remake'ów!

Jak donosi portal Deadline, największe nadzieje na 2025 rok Warner Bros pokłada kolejno w Władcy Pierścieni: The Hunt of Gollum, Totalnej Magii 2 (która także jest kontynuacją produkcji z lat 80.), Clayface i Supergirl z DC, scenariuszu Drew Goddarda do nowego Matrixa, a także... nowych Gremlinach i Goonies.

Gremliny rozrabiają – fabuła

W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko. Wszystko zaczyna się, gdy Rand Peltzer znajduje w sklepie ze starociami nietypowy prezent dla syna – małe, puchate zwierzątko z wielkimi oczami i uszami. Jest bardzo przyjacielskie, ale do czasu – istnieją bowiem pewne reguły w obchodzeniu się z nim. Gdy przypadkowo jedna z nich zostaje złamana, stworek o imieniu Gizmo zaczyna się rozmnażać...

Film miał swoją premierę w 1984 roku. Aktualnie w usługach streamingowych jest dostępny jedynie do wypożyczenia.

Goonies – fabuła

Widowiskowa opowieść o grupie małych bohaterów, którzy wpadają na trop wielkiej przygody. Nastoletni Mikey Walsh znajduje w teczce ojca starą mapę. W nadziei, że uda mu się ocalić swój dom przed rozbiórką, wraz z przyjaciółmi idą jej śladem, licząc, że zaprowadzi ich do zagubionego statku Jednookiego Willa pełnego skarbów.

Film zadebiutował w 1985 roku. Aktualnie w usługach streamingowych jest dostępny jedynie do wypożyczenia.