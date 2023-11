Warner Bros. chce więcej gier-usług. Co z Suicide Squad: Kill the Justice League?

fot. WBIE

Warner Bros. kończy z tradycyjnym modelem gier? Na to wygląda. Podczas konferencji inwestorów Warner Bros. CEO David Zaslav zaznaczył, że celem firmy jest przekształcenie największych marek wydawnictwa w coś obejmującego zawsze dostępny gameplay poprzez usługi na żywo oraz wieloplatformowe i darmowe rozszerzenia. Przedsiębiorstwo zamierza utrzymywać dużą liczbę graczy przez dłuższy czas. To jednak trzeba zmonetyzować, a więc tutaj wchodzą do gry konkretne założenia.

WBIE chce wprowadzać płatne rozszerzenia i mniejsze dodatki, które będą generowały znacznie większe przychody niż wydawanie kompletnych produktów w formie zamkniętej gry. Ten model biznesowy sprawdza się między innymi w kartach FUT w piłkarskiej serii EA Sports.

Pierwszą większą grą-usługą WBIE ma być Suicide Squad: Kill the Justice League. Produkcja ta już wcześniej spotkała się z negatywnymi reakcjami ze względu na swój charakter live-service, a po fali krytyki zdecydowano się przesunąć jej premierę na luty 2024 roku. Nie wiadomo więc czy produkcja studia Rocksteady będzie pełnoprawnym produktem, grą-usługą czy czymś pomiędzy.