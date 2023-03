Suicide Squad: Kill the Justice League - premiera opóźniona kolejny raz! Powód raczej Was nie zaskoczy

fot. WBIE

Jason Schreier z serwisu Bloomberg poinformował, że premiera Suicide Squad: Kill the Justice League ponownie została przełożona na inny, niesprecyzowany jeszcze termin. Przypomnijmy, że tytuł ten miał zadebiutować w maju tego roku. W lutym odbył się pokaz rozgrywki, w którego trakcie potwierdzono, że będzie to gra-usługa wymagająca stałego połączenia z siecią i umożliwiająca zakup przepustki pozwalającej na odblokowywanie kosmetycznych dodatków. Informacje te nie przypadły do gustu wielu osobom czekającym na tę produkcję i spotkały się z wieloma głosami krytyki. To właśnie ona miała w pewnym stopniu przyczynić się do decyzji o przełożeniu debiutu. Schreier zauważa również, że w ten sposób Kill the Justice League wypada z bardzo gorącego okresu premier, bo w w okolicach maja i czerwca na rynek trafi także między innymi Diablo 4, Final Fantasy 16 czy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1633897818061430785

Dziennikarz dodaje, że nie powinniśmy jednak spodziewać się żadnych istotnych zmian. Dodatkowy czas zostanie wykorzystany na dopracowanie Suicide Squad: Kill the Justice League, a nie całkowite przebudowanie rozgrywki.

Warto zaznaczyć, że na ten moment nie zostało to potwierdzone przez deweloperów ani wydawcę, ale Jason Schreier to jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży gier. Można spodziewać się, że wkrótce doczekamy się oficjalnego komunikatu na ten temat.