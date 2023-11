Wonder Woman grą-usługą? Ogłoszenie o prace sugeruje taki scenariusz

WBIE

Reklama

Gry-usługi są wspierane długo po premierze za pomocą sezonowych rozszerzeń i często naszpikowane są mikropłatnościami, niekoniecznie tymi kosmetycznymi. Popularne przykłady takich produkcji, to Fortnite i Call of Duty: Warzone, które skupiają się na trybie wieloosobowym. Są jednak i takie, które zawierają mikropłatności również dla trybu fabularnego. Do tej ostatniej grupy prawdopodobnie możemy zaliczyć nadchodzący tytuł Wonder Woman. Sugeruje to ogłoszenie o prace, jakie niedawno pojawiło się w sieci.

Zgodnie z informacjami portalu Wccftech, Monolith, znane z gry Middle-earth: Shadow of Mordor, obecnie poszukuje głównego inżyniera oprogramowania do rozgrywki w grze Wonder Woman i oczekuje od kandydata doświadczenia w „pomaganiu utrzymania usługi-online lub gry”.

Oczywiście powyższe nie jest żadnym potwierdzeniem, że gra o amazońskiej księżniczce Dianie będzie faktycznie grą-usługą, jednak wiele na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Wystarczy spojrzeć wstecz, kiedy to kilka dni temu CEO WBIE David Zaslav zaznaczył, że firma bardziej intensywnie przerzuci się na segment gier-usług.

Wonder Woman została ogłoszona podczas The Game Awards 2021 jako gra dla jednego gracza, której akcja toczy się w otwartym świecie. Żadna z wcześniejszych informacji od dewelopera Monolith czy wydawcy WBIE nie wspominała o elementach usługi.