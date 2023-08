Warrior Nun - 3 filmy zamiast 3. sezonu. Producent komentuje

fot. Netflix

Już informowalismy, że Warrior Nun zostało uratowane przez kampanię fanów. Teraz producent wykonawczy serialu Dean English, że Netflix oficjalnie zamówił kontynuację w postaci trzech filmów pełnometrażowych, zamiast 3. sezonu serialu. Oparte one będą na kolejnych zeszytach komiksu Warrior Nun Areala autorstwa Bena Dunna.

Warrior Nun - będzie kontynuacja

- Muszę zacząć od podziękowania dla lojalnych fanów. To dzięki wam i waszej energii dalej działamy, by opowiedzieć te historie - powiedział producent w wideo oświadczeniu.

Wygląda na to, że plany są ambitne i może w grę wchodzić nowe uniwersum.

- Niektórzy mogą spytać: "czy to oznacza, że będzie uniwersum Warrior Nun, które może zostać rozbudowane na filmy i seriale z postaciami, które znamy?" Odpowiedź na to pytanie to "tak". W przyszłości podzielimy się kolejnymi szczegółami.

Potencjalna data premiery filmowej kontynuacji Warrior Nun w Netflixie nie jest znana. Nie wiadomo także, jaka jest dokładna wizja na dalsze losy bohaterów po wydarzeniach z 2. sezonu.