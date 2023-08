Misja Stone - finałowy zwiastun. Szpiegowskie widowisko Netflixa z Gal Gadot

fot. Netflix

Reklama

Misja Stone to wysokobudżetowy film akcji Netflixa oparty na całkowicie oryginalnym pomyśle o superagentce, w którą wciela się Gal Gadot. Aktorka jest też producentką, która doprowadziła do realizacji filmu od etapu pomysłu. Finałowy zwiastun pokazuje, z czym mamy do czynienia - jest on przeplatany pierwszymi cytatami amerykańskich dziennikarzy, którzy najwyraźniej są usatysfakcjonowani filmem. Embargo na recenzje - w tym naszą - wygasa 11 sierpnia o 9:00, czyli wraz z premierą filmu w Netflixie. W obsadzie są także Jamie Dornan, Alia Bhatt i Sophie Okonedo.

Misja Stone - zwiastun

Misja Stone - o czym jest film?

Na ten moment Netflix trzyma informacje o projekcie w tajemnicy, więc wiemy tyle, ile trailer nam pokazuje. Według nieoficjalnego opisu fabuły historia skupia się na agentce, która pracuje dla tajnej organizacji, która musi zapobiec kradzieży przerażającej broni.