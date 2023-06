Warrior Nun uratowane! Fani wygrali - będzie 3. sezon

fot. materiały prasowe

Simon Barry, twórca, scenarzysta i showrunner serialu Warrior Nun ogłosił w mediach społecznościowych, że fani wygrali walkę i powstanie 3. sezon. Podkreślił on w poście, że to zasługa pasji i działań wielbicieli serialu, którzy głośno i wyraźnie dali do zrozumienia, że chcą kontynuacji.

Warrior Nun - będzie 3. sezon

Barry obiecuje że 3. sezon będzie bardziej epicki, niż wszyscy mogą sobie to wyobrazić. Zapowiedział też, że więcej szczegółów pojawi się wkrótce.

https://twitter.com/SimonDavisBarry/status/1673923368381448192

Warrior Nun - o czym jest serial?

Ava i Wojowniczki Zakonu muszą znaleźć sposób, aby pokonać anioła Adriela, który próbuje dokooptować grupę swoich wyznawców do dominującego na Ziemi kościoła.

Na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie ujawniono. Barry nie zdradził też, czy kontynuacja powstanie w Netflixie, jak pierwsze sezony.