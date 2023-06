Warszawianka - zwiastun. To polski serial SkyShowtime z Borysem Szycem

fot. SkyShowtime

Warszawianka to serial platformy streamingowej SkyShowtime, który pierwotnie był tworzony dla HBO Max. Serwis go przejął i jeszcze w czerwcu 2023 roku pokaże go na ekranach. Borys Szyc gra główną rolę, a Jakub Żulczyk odpowiada za scenariusz. Pierwszy sezon liczy 11 odcinków.

Warszawianka - zwiastun

Zadebiutował pierwszy zwiastun. Tak zapowiada się polski serial.

Warszawianka

Warszawianka - o czym jest serial?

Główny bohater Warszawianki to postać złożona. Nieodpowiedzialny imprezowicz, przyjaciel wszystkich i seryjny uwodziciel. Jednocześnie zadręcza się nienawiścią do samego siebie, ograniczany przez rodziców (w ich rolach Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski), zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go stworzyły. To czterdziestolatek, który miał wszystko i wszystko utracił. Jest artystą, ojcem, wyrafinowanym kochankiem, nieskrępowanym facetem w pełnym zahamowań świecie. Ma inteligencję, humor, urok osobisty, jest duszą towarzystwa, przeżywa nieustannie rozliczne przygody. To czarujący „enfant terrible” z głową pełną marzeń i pisarz, którego opowieści skradły serca pokolenia X. Jednocześnie - niedojrzały mężczyzna, zmarnowany talent, słaby, zdezorientowany, lecz uczciwy. Otoczony kolorowym korowodem postaci miasta, przyjaciół, znajomych i kochanek.

Warszawianka - obsada i twórcy

Serial w reżyserii Jacka Borcucha powstaje na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Autorem zdjęć jest Piotr Uznański. W roli głównej występuje Borys Szyc. W rolach jego rodziców pojawią się Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski. W produkcji zobaczymy również Zofię Wichłacz, Ilonę Ostrowską, Paulinę Gałązkę, Piotra Polaka, Jadwigę Jankowską-Cieślak, Jana Peszka, Martę Ścisłowicz, Mariannę Zydek, Jakuba Wieczorka, Tomasza Włosoka, Agnieszkę Podsiadlik, Maję Pankiewicz i Milenę Goździelę.

Warszawianka - premiera 19 czerwca 2023 roku.