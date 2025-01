Netflix kończy 2024 rok z piękną liczbą subskrybentów. Miał być spadek, jest wzrost

Fot. Netflix

Netflix opublikował raport z wynikami za czwarty kwartał 2024 roku. Wynika z niego, że kończy rok z liczbą 301,63 mln abonentów na całym świecie.

To piękna liczba. Analitycy szacowali, że platforma streamingowa w okresie od października do grudnia 2024 roku zdobędzie tylko 9,18 mln subskrybentów, co byłoby spadkiem w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku, gdy przybyło ich 13,12 mln. Tymczasem Netflix dwukrotnie przebił ich oczekiwania, zdobywając 18,91 mln subskrybentów. To wzrost o 15,9%!

Przypominamy, że Netflix w trzecim kwartale 2024 roku dodał 5,1 miliona płatnych subskrybentów, dzięki czemu osiągnął liczbę 282,72 milion abonamentów na świecie. W porównaniu do 2023 roku, był to wzrost o ponad 14%.

To oznacza, że polityka firmy przynosi zyski, choć nie tylko analitycy, ale i również widzowie, przewidywali mroczne scenariusze, gdy platforma między innymi zaczęła walczyć ze współdzieleniem kont.