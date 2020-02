Watchmen - Regina King gotowa do powrotu? Aktorka stawia dwa warunki

Watchmen od HBO cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony widzów i uznaniem krytyków. Nic zatem dziwnego, że co jakiś czas pojawia się temat 2. sezonu serialu. Twórca Damon Lindelof wielokrotnie powtarzał, że jego historia opowiedziana została na przestrzeni właśnie pierwszego sezonu i osobiście nie ma na razie planów na powrót do tej historii. Dodał jednak, że jeśli pojawiłby się naprawdę dobry pomysł, to jest taka szansa, ale niekoniecznie on będzie autorem scenariusza.

W takim wypadku mogłoby się okazać, że nowy sezon opowiadałby zupełnie inną historię osadzoną w tym samym świecie. Byłoby to zgodne z nowym ruchem HBO, które zmieniło klasyfikację serialu z serialu dramatycznego na serial limitowany. Podyktowane jest to chęcią rywalizacji o nagrody Emmy właśnie w tej drugiej kategorii, ale być może także wiele mówi to nam o podejściu HBO do tej produkcji.

Wciąż jednak gotowa do powrotu jest odtwórczyni głównej roli, Regina King. W rozmowie z The Hollywood Reporter podała jednak dwa warunki, które powinny zostać spełnione, aby znowu wystąpiła w Watchmen. Przede wszystkim, historia musiałaby być naprawdę mądra, a także aktorka chciałaby poznać od razu zakończenie. W rozmowie zdradziła, że inaczej było w 1. sezonie, gdzie po prostu zaufała twórcy i nie wiedziała, gdzie to wszystko prowadzi. Gdyby zatem pojawił się nowy scenarzysta i chciał zaproponować powrót postaci King, musiałby swoim skryptem zrealizować właśnie te dwa warunki. Na razie jednak perspektywa 2. sezonu jest odległa i przyjdzie nam jeszcze poczekać na ostateczny rozwój sytuacji.