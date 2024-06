Ważna aktualizacja X: jest oficjalne przyzwolenie na treści +18

X Corp.

X oficjalnie pozwala na publikację treści dla dorosłych i zachęca użytkowników, którzy regularnie je postują, by zmienili ustawienia tak, by wszystkie ich zdjęcia i filmy były opatrzone odpowiednim ostrzeżeniem, które internauta musi potwierdzić przed wyświetleniem multimediów. Mogą także zastosować je do pojedynczego postu. Co więcej, osoby które mają w profilu mniej niż osiemnaście lat, a także te, które nie podały daty urodzenia, nie będą mogły wyrazić zgody, by je zobaczyć. Poza tym X nie pozwala na ustawianie treści NSFW w widocznych miejscach, takich jak zdjęcie profilowe czy baner w tle. Dodatkowo użytkownicy będą mieli szansę zgłosić nieodpowiednio oznaczone treści, by X sam dostosował ustawienia konta.

Możesz udostępniać treści dla dorosłych lub zachowania seksualne, wyprodukowane i rozpowszechnione za zgodą obu stron, pod warunkiem, że będą odpowiednio oznaczone i nie będą eksponowane w widocznym miejscu.

Dalej zostało napisane, że użytkownicy platformy X powinni mieć prawo "tworzyć, rozpowszechniać i konsumować materiały związane z tematyką seksualną, pod warunkiem, że są one tworzone i rozpowszechniane za obopólną zgodą” i że wyrażanie siebie w sferze seksualnej może być legalną "formą ekspresji artystycznej".

Warto także dodać, że treści pornograficzne od zawsze istniały na X, także wtedy, gdy serwis nosił nazwę Twitter. Reuters w październiku 2022 roku oszacowało, że to około 13% wszystkich postów na platformie. Być może Elon Musk, do którego należy obecnie X, pragnie dobitnie oddzielić się od konkurencji, która stara się cenzurować i usuwać takie treści. Możliwe też, że nowe zasady powstały po to, by skuteczniej operować treściami NSFW, które i tak były publikowane na platformie.