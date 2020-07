We Are Who We Are - znamy datę premiery serialu Luci Guadagnino

HBO

We Are Who We Are to nadchodzący serial Luci Guadagnino. Znana jest data premiery produkcji. Nowe dzieło twórcy Tamtych dni, tamtych nocy ma zadebiutować już 14 września na HBO w USA. Najpewniej standardowo w Polsce pojawi się dzień później, ale jeszcze potwierdzenia nie mamy.

We Are Who We Are składać będzie się z ośmiu odcinków. Fabuła podejmuje temat dojrzewania, a akcja została osadzona w amerykańskiej bazie wojskowej we Włoszech. Główni bohaterowie serialu reżysera Suspirii to amerykańscy nastolatkowie - Fraser Wilson oraz Caitlin Harper.

W serialu We Are Who We Are zobaczymy Chloë Sevigny (Nie czas na łzy, Bloodline), a w rolach nastolatków - Jacka Dylana Grazera oraz Jordan Kristine Seamon. Obsadę uzupełnili Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier a także Sebastiano Pigazzi.

Za produkcję serialu odpowiada Wildside, The Apartment i Small Forward, dystrybutorem będzie Fremantle. Luca Guadagnino napisał oraz wyreżyserował We Are Who We Are. Producentami wykonawczymi są natomiast Lorenzo Mieli, Mario Gianani, a także sam reżyser.