We Have A Ghost - Christopher Landon stworzy film przygodowy o duchu

fot.materiały prasowe

W filmie nie zabraknie gwiazdorskiej obsady. U boku Davida Harboura (Czarna wdowa) oraz Anthony'ego Mackiego (Falcon i Zimowy żołnierz) , wystąpią między innymi Jahi Di'Allo Winston (Charm City Kings), Tig Notaro (Army of the Dead), oraz Jennifer Coolidge (The White Lotus).

Reżyser i scenarzysta znany między innymi z takich filmów jak Freaky, Śmierć nadejdzie dziś, Łowcy zombie oraz Paranormal Activity, tym razem odpowiada za scenariusz na podstawie opowiadania Ernest autorstwa Geoffa Manaugha.

We Have A Ghost to historia Kevina, który znajduje ducha o imieniu Ernest nawiedzającego jego nowy dom. Kevin z dnia na dzień staje się sensacją mediów społecznościowych, wraz ze swoją rodziną. Gdy pewnego dnia Kevin i Ernest wychodzą na dwór, by zbadać tajemnicę przeszłości tego ostatniego, stają się celem CIA.

Film wyprodukuje Dan Halsted, Marty Bowen i Isaac Klausnera z Temple Hill. Producentami wykonawczymi projektu są Christopher Landon, John Fischer, Geoff Manaugh, Korey Budd i Nathan Miller.