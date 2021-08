Wednesday - Morticia Addams obsadzona. To nie Eva Green, ale aktorka znana z hitów

fot. Netflix

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że zgodnie z doniesieniami przekazywanymi przez informatora do amerykańskich mediów, rolę Morticii w Wednesday, nadchodzącym serialu Tima Burtona, może zagrać Eva Green. W tej sprawie miały trwać rozmowy pomiędzy aktorką a Netflixem. Plotka okazała się jednak nieprawdziwa. W rolę mamy serialowej Wednesday w serialowym spin-off Rodzinny Addamsów wcieli się bowiem nie kto inny, niż Catherine Zeta-Jones. Aktorka takich filmów jak Chicago czy Maska Zorro dołączy tym samym do obsady, w której znaleźli się Luis Guzmán jako Gomez oraz Jenna Ortega w roli tytułowej bohaterki.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że nadchodząca produkcja, której showrunnerami są Al Gough i Miles Millar, będzie serialową opowieścią o dorastaniu. Skupi się na Wednesday Addams w czasach, gdy jest studentką w akademii Nevermore. To tam bohaterka zgłębia swoje zdolności, podczas gdy miasteczko jest terroryzowane przez masowe zabójstwa. W fabule córka Addamsów będzie musiała rozwiązać tajemnicę dotyczącą swych rodziców i wydarzeń, które rozegrały się ćwierć wieku wcześniej.