Wednesday pobija kolejny rekord i może zdetronizować Dahmera - to 1. takie osiągnięcie w historii Netflixa

fot. Netflix

Wednesday pobiła kolejny rekord. To pierwszy anglojęzyczny serial Netflixa, który może pochwalić się takim wynikiem.

Przypominamy, że produkcja o członkini rodziny Addamsów zdetronizowała już wcześniej hit Stranger Things, zaliczając największe jak dotąd otwarcie dla anglojęzycznego serialu na Netflixie. W pierwszym tygodniu Wednesday zdobyła imponujący wynik 341,2 mln godzin wyświetlania, przebijając tym samym 4. sezon Stranger Things, który dla porównania zanotował tylko 335 milionów godzin.

Wednesday pobija kolejny rekord

12 dni po debiucie serial pobił swój własny rekord. Portal The Hollywood Reporter poinformował, że Wednesday w tygodniu od 28 listopada do 4 grudnia zdobyła wynik 411.29 milionów godzin wyświetlania. Dlaczego to takie imponujące?

Wednesday - 1. takie osiągnięcie w historii Netflixa

To pierwszy raz, gdy anglojęzyczny serial Netflixa przekroczył 400 milionów godzin wyświetlania w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Za to rekord platformy wciąż należy do koreańskiego serialu Squid Game, który był wyświetlany przez 571,76 milionów godzin w ciągu swojego otwarcia.

Łącznie Wednesday ma 752,52 milionów godzin wyświetlania, więc zajmuje 3. miejsce na liście najczęściej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa. 2. miejsce ma Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, a 1. miejsce wciąż należy do 4. sezonu Stranger Things. Nowy hit o członkini rodziny Addamsów ma jednak dość czasu, by sięgnąć po koronę, także w tym rankingu.

Wednesday - urocze zdjęcia zza kulis

Zobaczcie, jak Jenna Ortega jako Wednesday Addams bawiła się za kulisami z kolegami z planu.

Wednesday – zdjęcia zza kulis