Wednesday - Steve Buscemi w 2. sezonie. Kogo zagra?

fot. NBCUniversal

Reklama

Jak donosi Variety Steve Buscemi dołączył do obsady 2. sezonu Wednesday. Szczegóły jego roli w fabule nie są znane, ale ma on być nowym dyrektorem akademii Nevermore. Przedstawiciele Netflixa oraz Buscemiego odmówili im komentarza, ale niczego nie zdementowali.

Buscemi jest znany z wielu zapadających w pamięć ról filmowych. Natomiast w serialach występował w takich tytułach jak Cudotwórcy, Rodzina Soprano i przede wszystkim hit HBO pod tytułem Zakazane imperium.

Wednesday - co wiemy o 2. sezonie?

Jenna Ortega powróci jako Wednesday Addams. Na podstawie jej komentarzy wiemy, że wątek romantyczny nie będzie obecny w drugiej serii. Aktorka walczyła o to, by czegoś takiego nie było też w pierwszej, bo jej zdaniem nie pasuje to do tej postaci. Szczegóły fabuły drugiego sezonu jednak nie są znane.

Wednesday miała premierę w listopadzie 2022 roku i stała się wielkim hitem. Przez strajki aktorów i scenarzystów prace nad drugim sezonem opóźniły się o wiele miesięcy. Zdjęcia na planie mają ruszyć w kwietniu w Irlandii. Alfred Gough oraz Miles Millar powracają za sterami serialu.

Wednesday - drugi sezon nie ma daty premiery.