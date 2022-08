Weird: The Al Yankovic Story - Daniel Radcliffe nie do poznania. Burza loków, akordeon i wąsik

fot. materiały prasowe

Pojawił się nowy plakat do filmu Weird: The Al Yankovic Story na Twitterze. Jest na nim gwiazda produkcji, Daniel Radcliffe, jako tytułowy muzyk i satyryk. Aktor znany między innymi z franczyzy Harry'ego Pottera i serialu Cudotwórcy przeszedł metamorfozę do roli. Zobaczcie zdjęcie poniżej.

Weird: The Al Yankovic Story jest reżyserowane przez Erica Appela i współtworzone z samym Yankovicem. Skupi się na karierze muzyka i jego życiu zarówno na scenie, jak i poza nią.

Weird: The Al Yankovic Story - Daniel Radcliffe nie do poznania [PLAKAT]

Nowy plakat jest na 1. slajdzie. Pozostałe to zdjęcia promocyjne, które zostały już wcześniej opublikowane.

Weird Al’ Yankovic

Weird: The Al Yankovic Story - obsada

W obsadzie filmu są Daniel Radcliffe w roli głównej, Evan Rachel Wood (Westworld) jako Madonna, Rainn Wilson (The Office) jako Dr. Demento, Toby Huss (King of the Hill) jako Nick Yankovic, Julianne Nicholson (I, Tonya) jako Mary Yankovic, Quinta Brunson (Abbott Elementary) jako Oprah Winfrey i Spencer Treat Clark (Agents of S.H.I.E.L.D.) jako Steve Jay.

Weird: The Al Yankovic Story - kiedy premiera?

Produkcja ma zadebiutować 8 września 2022 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.