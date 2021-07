Wenecja 2021 - Halloween zabija będzie mieć światową premierę na festiwalu. Jamie Lee Curtis z nagrodą

Universal Pictures - © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

78. Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 1-11 września. Podczas tej prestiżowej imprezy odbędzie się światowa premiera horroru Halloween zabija. Pokaz filmu wyreżyserowanego przez Davida Gordona Greena jest poza konkursem, podobnie jak Diuna. Odbędzie się on 8 września, który poprzedzi ceremonia wręczenia nagrody Złotego Lwa za całokształt twórczości dla Jamie Lee Curtis. Aktorka ponownie wcieliła się w postać Laurie Strode w Halloween zabija, którego historia rozpoczyna się chwilę po wydarzeniach z filmu Halloween z 2018 roku, będącym bezpośrednią kontynuacją oryginału z dawnych lat.

Jestem niezwykle zaszczycona, że zostałam w ten sposób uhonorowana przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Wydaje się to niemożliwe, że jestem w tej branży wystarczająco długo, aby otrzymać nagrodę za całokształt twórczości, a to że stało się to teraz, dzięki Halloween zabija, ma dla mnie szczególne znaczenie.

Jamie Lee Curtis wspomniała, że Halloween zapoczątkowało i podtrzymało jej karierę. Z kolei przekształcenie tych filmów w nową serię, która jest uwielbiana przez publiczność na całym świecie, było i jest dla niej wielkim darem.

Kino włoskie zawsze honorowało i doceniało gatunek, który rozwinął moją karierę, więc nie mogłabym być bardziej dumna i szczęśliwa, przyjmując tę nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w imieniu Laurie i wszystkich odważnych bohaterek świata, które się nie poddają i z podniesioną głową stają w obliczu przeszkód z pozoru nie do pokonania.

Dyrektor festiwalu, Alberto Barbera, podkreślił, że Jamie Lee Curtis należy do tej rzadkiej grupy hollywoodzkich aktorów, którzy najlepiej odzwierciedlają cechy będące duszą globalnego przemysłu filmowego i jego spuścizną. Dodał, że aktorka jest naturalnym ucieleśnieniem gwiazdy, która wie, jak grać role z wszechstronnością i otwartością w połączeniu z niezrównaną charyzmą i charakterystyczną osobowością. Wszystkie te cechy oraz jej praca jako autorka książek dla dzieci oraz zaangażowanie w działalność charytatywną, ugruntowały jej status niezapomnianej i nieprzemijającej światowej artystki.

W obsadzie Halloween zabija powrócą Kyle Richards, który grał Lindseya Wallace'a w oryginalnym Halloween w reżyserii Johna Carpentera oraz Anthony Michael Hall jako Tommy Doyle.

Halloween zabija

Halloween zabija - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 października 2021 roku.