Wersja reżyserska Napoleona już gotowa. Ridley Scott jednak ją przygotował

Na stronie organizacji przyznającej kategorię wiekową nieoczekiwanie dostrzeżono, że takową przyznano wersji reżyserskiej filmu Napoleon z 2023 roku w reżyserii Ridleya Scotta. Film dostał kategorię wiekową R, czyli treści nie są wskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Powodami są brutalna przemoc, makabryczne sceny, treści seksualne, trochę nagości i wulgaryzmy.

Wersja reżyserska Napoleona nadchodzi

Fakt, że w platformie streamingowej Apple TV+ dostaniemy czterogodzinną wersję reżyserską filmu z Joaquinem Phoenixem został ogłoszony przez samego reżysera w trakcie promocji kinowej wersji. Na ten moment jednak nie wiadomo, kiedy ją obejrzymy. Przyznanie kategorii wiekowej oznacza, że projekt jest gotowy i premiera odbędzie się niebawem, więc musimy poczekać na oficjalne ogłoszenie daty.

Nie wiadomo też, jak bardzo będzie różnić się 4-godzinna wersja od tego, co obejrzeliśmy w kinach. Twórca jednak bardzo poszatkował swoją wersję, wycinają godzinę i 22 minuty materiału. Raz Ridley Scott pokazał, jak coś takiego zmienia pierwotne zamierzenia twórcy. Jego Królestwa Niebieskie w wersji klinowej to uniwersalnie nielubiany film i krytykowany za wiele rzeczy. Jego wersja reżyserska to doceniane arcydzieło. Czy uda mu się to powtórzyć?

Sugerowano, że wersja reżyserska Napoleona nie ujrzy światła dziennego, bo po złym odbiorze kinowej wersji podobno Apple TV+ nie chciało wyłożyć pieniędzy na skończeniem produktu. Wygląda na to, że ta plotka była nieprawdziwa.