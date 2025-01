fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Obecnych na Sundance Film Festival 2025 zaskoczyło nieoczekiwane pojawienie się jednego z legendarnych reżyserów na wydarzeniu. W trakcie spotkania z nimi opowiedział o postępach prac nad kolejnym, ostatnim już filmem w jego karierze, a także skomentował - w typowy dla siebie sposób - jak obecnie przedstawia się krajobraz kultury kinowej w zestawieniu ze streamingiem. Nie obyło się bez ostrych słów krytyki w kierunku streamingu oraz producentów.

Quentin Tarantino ostro o streamingu

Quentin Tarantino już od dobrych kilku lat usiłuje znaleźć pomysł na swój ostatni film w karierze. Decyzja o jego powstaniu jeszcze nie zapadła, a po drodze dowiadywaliśmy się o wielu potencjalnych pomysłach reżysera. Aktualnie nawet nie wiadomo nad czym ten pracuje. Z odpowiedziami na niektóre z pytań przyszedł on sam.

Nie spieszy mi się ze wskoczeniem w produkcję [kolejnego filmu]. Robiłem to przez trzydzieści lat. Mam nadzieję nie zrobić filmu, który ostatecznie pewnie zrobię, przynajmniej dopóki mój syn nie skończy sześciu lat.

Dwukrotny zwycięzca Oscara jest obecnie zajęty pisaniem scenariusza do sztuki teatralnej. O projekcie nie wiadomo wiele, ale może być to fundament i wskazówka co do jego ostatniego filmu.

Jeśli [ta sztuka teatralna] będzie hitem, to może to będzie moim ostatnim filmem.

Tarantino nie krył też oburzenia z powodu tego, jak obecnie wyglądają kinowe premiery filmów, bowiem często bywa tak, że już ledwo dwa tygodnie po premierze dana produkcja pojawia się w wybranej platformie streamingowej. Takie działanie nie podoba się twórcy m.in. Nienawistnej ósemki.

Co to, ku***, za film, który jest w kinach przez cztery tygodnie, a w trakcie drugiego możesz go już obejrzeć w telewizji? Nie zaczynałem pracować nad tworzeniem filmów ze względu na malejące zyski. [Widzowie] płacą ogromne, ku***, pieniądze za to, żeby usiąść w tym fotelu [na sali kinowej]. Żadnych komórek ani nic. Jesteście winni każdemu widzowi czas, który dla was poświęca. Są wasi, macie ich w garści. Nie chodzi o samo tworzenie sztuki, ale też swoistą przysięgę, którą składacie, że wasz film sprawi, że ich wieczór będzie lepszy. Dla mnie to, ku***, istnieje. To ostatni bastion [kinowego doświadczenia].

