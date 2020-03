Westworld - easter eggi z 2. odcinka 3. sezonu serialu. Co przegapiliście? [GALERIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 2. odcinku 3. sezonu Westworld zatytułowanym The Winter Line Maeve budzi się w nowym parku War World, który nawiązuje do II Wojny Światowej. Przy okazji spotyka starego przyjaciela, Lee Sizemore'a, który proponuje jej pomoc w ponownym zjednoczeniu z córką. Jednak cały świat okazuje się symulacją wytworzoną przez Seraca, który ma swoje plany wobec Maeve. W tym czasie Bernard powraca do Westworld, aby znaleźć trop, który doprowadzi go do Dolores. Pomaga mu Stubbs. Poniżej przygotowaliśmy dla Was galerię z easter eggami, które znajdziecie w 2. epizodzie. Wśród nich są między innymi nawiązania do seriali Gra o tron oraz Rick and Morty. Sprawdźcie koniecznie.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się znani już Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro. Do serialu dołączyli Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr i Michael oraz Tommy Flanaganowie.

W odcinku możemy zobaczyć nowy park inspirowany średniowiecznym światem fantasy. W tej scenie możemy zobaczyć smoka Drogona z Gry o tron a technikami obsługującymi stwora są twórcy tego kultowego serialu HBO. David Benioff i D.B. Weiss