Westworld - zwiastun kolejnego odcinka serialu. Reżyser o złoczyńcy sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

29 marca (w Polsce dzień później) zadebiutuje 3. odcinek 3. sezonu serialu Westworld. Został on zatytułowany The Absence of Field. W nim Caleb ratuje Dolores z opresji. W zamian bohaterka przedstawia mu straszną prawdę o Incite i przy okazji składa nieoczekiwaną propozycję. W tym czasie nowa Charlotte ma kryzys własnej egzystencji. Zadebiutował zwiastun tego odcinka. Wideo jest dostępne poniżej.

Ponadto reżyser 2. epizodu 3. sezonu, Richard J. Lewis wypowiedział się na temat postaci Seraca, który pojawił się na końcu odcinka. Stwierdził, że nie jest to czarno-biała postać, jest w niej dużo szarości. Chce on uratować ludzkość od jej słabości. Ma on głębokie, filozoficzne przemyślenia na temat tego, co to znaczy być człowiekiem.

W 3. sezonie produkcji hosty wydostają się poza park. Wkrótce zaczyna się walka o dominację. Dolores będzie musiała zmierzyć się z tajemniczą postacią Seraca, który nasyła na nią Maeve. W międzyczasie nasza bohaterka pozna człowieka, który zmieni jej sposób postrzegania ludzi. W obsadzie 3. sezonu znajdują się Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro. Do serialu dołączyli Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr i Michael oraz Tommy Flanaganowie.