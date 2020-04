Westworld - easter eggi z 6. odcinka 3. sezonu. Co przegapiliście? [GALERIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

6. odcinek 3. sezonu serialu Westworld został zatytułowany Decoherence. W nim Maeve zostaje zbudzona przez Seraca, który ponownie przenosi ją do ciała, aby kontynuowała swoją misję. Jednak najpierw nasza bohaterka postanawia zgromadzić drużynę sojuszników, którzy pomogą jej w zadaniu. W tym czasie William znajduje się w ośrodku warunkowania, gdzie mierzy się ze swoją przeszłością. Natomiast Charlotte/Dolores musi wykonać swoje zadanie skopiowania kodów hostów z Delos zanim Serac, który jest we władaniu firmy, zniszczy dane. W odcinku pojawiło się całkiem sporo easter eggów, które nawiązują między innymi do poprzednich sezonów serialu. Wszystkie możecie przejrzeć w poniższej galerii.

W obsadzie epizodu znajdują się między innymi Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Jeffrey Wright, Vincent Cassel oraz Rodrigo Santoro.