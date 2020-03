Westworld - nowa teoria fanowska sugeruje ciekawy zwrot akcji w 3. sezonie serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W premierowym odcinku serialu Westworld mogliśmy zobaczyć jak Dolores prowadzi wendettę przeciwko ludziom i infiltruje firmę Incite w futurystycznym Los Angeles w realnym świecie. Jednak nowa teoria, która pojawiła się w Internecie może zmieniać podejście do misji głównej bohaterki, która chce odbudować swoją rasę. Otóż mówi ona, że tak naprawdę w 3. sezonie nie obserwujemy realnego świata tylko kolejny park, tak zwany Futureworld. Według teorii jest to plan awaryjny Delos, który ma na celu uspokojenie hostów po buncie. Potwierdzać to może jedna ze scen premierowego odcinka, w której rozmówca Dolores twierdzi, że tak naprawdę żyją w symulacji.

Ta teoria byłaby odzwierciedleniem kontynuacji filmowego oryginały. W produkcji dwaj reporterzy podróżują do paku zwanego właśnie Futureworld. Tam dowiadują się, że Delos potajemnie klonuje swoich bogatych i potężnych gości. Koncern planuje zastąpienie oryginałów przez lojalne klony, zapewniając, że firma nigdy nie zostanie skrzywdzona ani zniesławiona.

Trzeba przyznać, że ta teoria wydaje się prawdopodobna.