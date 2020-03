Westworld - co w kolejnym odcinku serialu? [ZDJĘCIA]

22 marca (w Polsce dzień później) na antenie HBO zadebiutuje nowy odcinek serialu Westworld. Został on zatytułowany The Winter Line. W nim Maeve trafia do nowego parku inspirowanego II Wojną Światową. Przy okazji spotyka starego znajomego, który pomaga jej znowu połączyć się z córką. Jednak Maeve odkrywa, że park może nie być tym czym się na pierwszy rzut oka wydaje. W tym czasie Bernard trafia do Westworld, aby znaleźć trop, który pomoże mu odnaleźć Dolores. Zadebiutowały zdjęcia z tego odcinka. Znajdziecie je w poniższej galerii.

W 3. sezonie produkcji hosty wydostają się poza park. Wkrótce zaczyna się walka o dominację. Dolores będzie musiała zmierzyć się z tajemniczą postacią graną przez Vincenta Cassela, który nasyła na nią nieoczekiwaną postać. W międzyczasie nasza bohaterka pozna człowieka, który zmieni jej sposób postrzegania ludzi.

Westworld 3 odcinek 2

W obsadzie powracają Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman i Rodrigo Santoro. Do serialu dołączyli Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr i Michael oraz Tommy Flanaganowie.