What If...? - skąd pomysł na nietypową dystrybucję odcinków? W 2. sezonie nieco oddalimy się od filmów MCU

Fot. Materiały prasowe

Reklama

1. sezon What If…? zadebiutował w 2021 roku, a nowe epizody były emitowane co tydzień. Dwa lata później na Disney+ ma ukazać się 2. sezon serialu, jednak tym razem Marvel ma zupełnie nowy pomysł na dystrybucję odcinków. Mają ukazywać się codziennie, począwszy od 22 grudnia. Skąd taka decyzja?

What If...? - skąd pomysł na nietypową dystrybucję odcinków?

The Direct wzięło udział w sesji Q&A, zorganizowanej z okazji premiery 2. sezonu What If...? na Disney+. Podczas niej pojawił się także temat nietypowej dystrybucji odcinków, jakiej do tej pory nie stosowało Marvel Studios. Bryan Andrews, producent wykonawczy serialu, zdradził kulisy tej decyzji. Wyjaśnił, że na nie wie, jak na ten pomysł wpadli Brad Winderbaum i Dana Vasquez-Eberhardt, ale reakcje były bardzo pozytywne. Poza tym taki harmonogram jego zdaniem pasuje do okresu świątecznego, ponieważ przypomina otwieranie codziennie nowego prezentu.

Powiedzieli, hej, będziemy to robić w ten sposób, i wydawało mi się, że to może być coś fantastycznego. A kiedy pojawił się zwiastun i ogłoszono to widzom, część z nich także zareagowała pozytywnie. To coś pasującego do świąt; tak jakbyś codziennie dostawał nowy prezent. Naprawdę fajne. Myślę, że ten sposób się sprawdzi.

What If...? - w 2. sezonie nieco oddalimy się od filmów MCU

Producent wykonawczy dodał, że z każdym kolejnym odcinkiem What If…? na Disney+ mogą pozwalać sobie na nieco więcej:

Po drodze ciągle uczysz się czegoś nowego i przez większość czasu nie zwalniamy tempa. Myślę, że w miarę, jak posuwamy się do przodu, coraz bardziej możemy odsuwać się od niektórych filmów MCU. Wiemy, kim są te postacie, z jakim materiałem źródłowym pracujemy, ale z każdym odcinkiem możemy się coraz bardziej rozkręcać. Myślę, że będzie to widać w 2. sezonie: naprawdę zaszalejemy.

Seriale MCU - ranking odcinków wg naEKRANIE.pl

Ranking pochodzi z połowy 2022 roku. Powinniśmy zabrać się za jego kolejną odsłonę?

25. What If...? - 5. odcinek - What If... Zombies?!: pierwszy raz w MCU widzimy odcinek inspirowany serią o Zombie z bohaterami Marvela.