What If - pełny zwiastun 2. sezonu w świątecznym klimacie. Nie brak niespodzianek

fot. materiały prasowe

Reklama

A gdyby...? (What If) to serial animowany Marvel Studios, który pokazuje alternatywne rzeczywistości równoległe z multiwersum. Dzięki temu mamy wiele niespodzianek oraz herosów innych, niż znamy z MCU. Także znajdziemy tutaj zaskakujące spotkania i starcia, które mogą dać wiele emocji.

What If - zwiastun 2. sezonu

Cały trailer utrzymany jest w świątecznym klimacie i najwyraźniej on też będzie przewijać się w odcinkach. Z tego też powodu podjęto decyzję o grudniowej dystrybucji.

Jak widzicie w zwiastunie są tu różne alternatywne wersje postaci jak Thor, Czarna Pantera, Odyn czy Iron Man. Ich perypetie rozgrywają się w światach równoległych do tego, którego znamy z MCU. A gdyby...? jednak sam w sobie też należy do MCU i niewykluczone, że może któraś postać pojawi się w przyszłości w wersji aktorskiej. Co więcej, w tym serialu zadebiutuje pierwsza oryginalna superbohaterka stworzona na potrzeby MCU. Jest nią Kahhori, która jest kobietą należącą do plemienia Mohawków. Widzimy ją w trailerze.

What If - premiera w Disney+ odbędzie się w Polsce i we wszystkich krajach świata już 22 grudnia. Codziennie ma pojawiać się nowy odcinek począwszy od tego terminu,

Seriale MCU - ranking odcinków wg naEKRANIE.pl

Ranking pochodzi z połowy 2022 roku. Powinniśmy zabrać się za jego kolejną odsłonę?