What If...? - Avengers jako zombie na plakacie serialu MCU

Źródło: Disney+

Jedną z historii w serialu animowanym What If... ? jest ta inspirowana komiksem, w którym członkowie Avengers stali się żywymi trupami. Na plakacie promocyjnym doskonale to widzimy. Mamy zombie Kapitana Amerykę i nieumarłego Iron Mana. Wszyscy zwracają uwagę, że Kapitan ma kostium z Zimowego żołnierza, a Iron Man z Wojny bez granic. Jest to alternatywna rzeczywistość równoległa, w której wydarzenia potoczyły się innym torem.

Łowcą zombie w tej historii jest Spider-Man. Główna scenarzystka serialu AC Bradley wyjawia, że gdy pierwszy raz rozmawiała z Marvel Studios o Pajączku, zastanawiała się, czy prawnie w ogóle może go użyć. Tłumaczy, że producenci powiedzieli jej wprost: skup się na opowiadaniu historii, prawne rzeczy zostaw nam. Także więc jakość od początku miała być jej priorytetem, a inne rzeczy ogarniał sam Marvel.