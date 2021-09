What If... ? - easter eggi z 6. odcinka. Sundance Kid, anime i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Za nami 6. odcinek serialu animowanego What If... ?, czyli produkcji platformy Disney+ i Marvel Studios, która przedstawia alternatywne wersje historii znanych z MCU. W najnowszym epizodzie Tony Stark nie zostaje ranny w czasie zamachu w Afganistanie, ponieważ ratuje go Killmonger. Tym samym nie zostaje on Iron Manem i rozpoczyna współpracę ze złoczyńcą, którego zatrudnia w swojej firmie.

Szybko okazuje się, że Killmonger tylko chce wykorzystać Starka dla swoich własnych celów, aby wkraść się w łaski władcy Wakandy i zająć stosowne miejsce u jego boku.

W odcinku pojawia się sporo easter eggów, które nawiązują między innymi do wydarzeń z filmu Iron Man, słynnej w MCU organizacji terrorystycznej Dziesięć Pierścieni oraz produkcji anime. Poniżej w formie galerii prezentujemy Wam pełną listę.