What If...? - historie są częścią MCU. Postacie z serialu mogą być w filmie Doktor Strange 2

fot. Disney+

Zanim ruszyła promocja What If... ? zasadniczo nie wiedzieliśmy, jak traktować ten serial, bo klarownie nie zostało to określone, czy jest częścią MCU. Wątpliwości rozwiała główna scenarzystka animacji A.C. Bradley, która powiedziała, że wydarzenia są kanoniczne i są częścią multiwersum MCU, czyli konceptu alternatywnych rzeczywistości równoległych.

Według Daniela Richtmana, dziennikarza, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają, w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness zobaczymy na ekranie wiele postaci z What If...,?, czyli tych alternatywnych wersji znanych nam bohaterów i złoczyńców. Podobnie jak wcześnie portal disinsider dziennikarz mówi, że na pewno będzie wśród nich Kapitan Carter grana przez Hayley Atwell. W jej świecie to ona stała się superbohaterką, nie Steve Rogers. Informacja ta na razie jest plotką.

Jedna z historii będzie inspirowana komiksem Marvel Zombies. Iron Man, Kapitan Ameryka, Scarlett Witch i Hawkeye na pewno będą żywymi trupami. Spider-Man natomiast został łowcą zombie. Wyjaśnia, że jest to odcinek najbardziej korzystający z komiksu, ponieważ pozostałe historie czerpią inspiracje z MCU, pokazując alternatywne wersje wydarzeń.

What If...? - spot

What If...? - ile odcinków?

Producent wyjawił, że pierwszy sezon What If... będzie liczyć 9 odcinków. Według dziennikarzy czas trwania zamyka się w okolicach 30 minut. Drugi sezon, który też jest tworzony, ma liczyć tyle samo odcinków.

What If ...? - premiera w Disney+ już 11 sierpnia. Co tydzień będzie pojawiać się jeden odcinek.