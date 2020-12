What If...? - pierwszy zwiastun animacji MCU. Doktor Strange walczy... z sobą samym

Marvel/Disney+

Gdy włodarze Marvel Studios zaczęli ogłaszać powstanie pierwszych seriali pełnoprawnie wchodzących w skład MCU, prawdopodobnie tym najbardziej tajemniczym stał się animowany projekt What If... ?. W jeszcze większą konfuzję fanów mogły wprawić premierowe materiały promocyjne, na których mogliśmy zobaczyć m.in. Kapitana Amerykę w wersji zombie czy Peggy Carter walczącą jako superbohaterkę z tarczą w dłoni. Oba elementy trafiły do zaprezentowanego w trakcie Dnia Inwestora Disneya zwiastuna produkcji.

W sieci już teraz rozgorzały dyskusje na temat tego, dlaczego w materiale Doktor Strange walczy nie tylko ze Strażnikiem Uatu (ten ostatni będzie także narratorem animacji), ale i... z sobą samym. Nie jest wykluczone, że starcie to stanie się pokłosiem wprowadzania do Kinowego Uniwersum Marvela koncepcji multiwersum.

Tak prezentuje się zwiastun:

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337197803483742214

Szef Marvel Studios, Kevin Feige, wyjawił również, że What If...? zadebiutuje w ofercie Disney+ latem przyszłego roku.