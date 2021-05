What If...? - Peggy jako Kapitan Brytania, Rogers Iron Manem. Nowe informacje

Źródło: Disney+

Brad Winderbaum, producent serialu What If... ? w rozmowie z portalem The Direct wyjawił nowe informację o jednym odcinku. W nim też w centrum będzie Peggy Carter, która weźmie serum superżołnierza i zostanie superbohaterką znaną jako Kapitan Brytania. Natomiast Steve Rogers nadal będzie tym drobnym facetem, którego poznaliśmy w filmie Captain America: Pierwsze starcie, ale on też zostanie wyjątkowym superbohaterem - Iron Manem w czasie II wojny światowej.

Tak Winderbaum tłumaczy całą zabawę z konceptem "co by było, gdyby...".

- Szybko zaczynasz się ekscytować i zastanawiasz się. Co by było, gdyby Peggy Carter weszła do kapsuły i została superżołnierzem? Co wydarzyłoby się w czasie II wojny światowej? Potem zaczynasz myśleć nad innymi wydarzeniami z filmu. Red Skull wciąż byłby zagrożeniem, a Tesseract nadal byłby problemem.

What If...?

Producent wyjaśnia, że strój Iron Mana należący do Steve'a Rogersa został zbudowany przez Howarda Starka (ojciec Tony'ego), a jego zasilaniem jest... Tesseract.

- Jeśli Steve Rogers pozostałby chudziutki, nadal byłby częścią historii. Pewnie nadal zakochaliby się z Peggy. Co, jeśli Howard Stark zbudowałby dla niego Iron Mana, a Tesseract by go zasilał? Kiedy patrzymy na te pierwsze pomysły, wzięliśmy te, które zaczęły żyć własnym życiem. Takie, które były czymś więcej niż: czy nie byłoby fajnie to pokazać?

Głosem Peggy Carter ponownie będzie Hayley Atwell, która uważa, że jej bohaterka świetnie sobie poradzi z nową rolą. Natomiast twórca serialu A.C. Bradley, znany z Łowców trolli zapowiada, że oglądanie What If...? można porównać do oglądania filmów MCU. Każdy widz będzie mieć to uczucie po pierwszych 30 sekundach seansu.

Data premiery nie jest znana.