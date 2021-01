What If... ? - scenarzysta serialu Marvela zapowiada zaskakujące występy postaci z MCU

Marvel/Disney+

What If... ? to jeden z szykowanych przez Marvel Studios i Disney+ projektów serialowych. To produkcja animowana, która przedstawia alternatywne wersje pewnych historii znanych choćby z Kinowego Uniwersum Marvela. W serialu zobaczymy kilka występów postaci z MCU. Jednak AC Bradley, główny scenarzysta projektu wyjawił w jednym z wywiadów, że możemy oczekiwać w produkcji kilku niespodzianek z udziałem aktorów i aktorek znanych fanom filmowych ekranizacji komiksów Marvela. Wyjawił ponadto, że niektóre postacie mogą pojawić się w więcej niż jednym odcinku.

Serial jest oparty na komiksowej antologii Domu Pomysłów z lat 70. XX wieku. W produkcji zobaczymy, co by było, gdyby znane historie Marvela potoczyły się inaczej np. gdyby Peggy Carter zyskała moce Kapitana Ameryki albo to T'Challa stał się Star-Lordem.