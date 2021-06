What If...? - kiedy premiera serialu MCU? Bóg piorunów zniszczy Ziemię... imprezą

fot. materiały prasowe

What If... ? to serial animowany Marvel Studios, który pokazuje alternatywne historie bohaterów MCU. Słyszeliśmy już o Peggy Carter, która zostanie Kapitan Brytanią i Stevie Rogersie będącym Iron Manem w czasach II wojny światowej. Nowe informacje dotyczą Thora i odpowiadają na pytanie: co by było, gdyby wydarzenia z pierwszego filmu się nie wydarzyły?

Nowe informacje pochodzą od portalu Illuminerdi, więc dobre źródło z często sprawdzającymi się doniesieniami. Według nich w serialu poznamy... imprezowego Thora, który nigdy nie przeszedł przemiany znanej z filmu Thor i kolejnych części serii. Ma on udać się do Midgardu, czyli na Ziemię, by zorganizować intergalaktyczną imprezę. Najwyraźniej przyciągnie ona uwagę nie tych osób, co trzeba, bo może ona zakończyć się końcem świata. Spekuluje się, że być może przez ten czas Thor odczuł większy wpływ Lokiego i jego złego charakteru.

What If...? - premiera nastąpi 23 sierpnia 2021 roku. Platforma Disney+ potwierdziła datę 2 czerwca 2021 roku.