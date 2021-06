What If...? - T'Challa jako Star Lord ze Strażników Galaktyki. Nowe szczegóły

Marvel/Disney+/The Direct

Od pierwszego zwiastuna serialu What If... ? wiemy, że T'Challa nie będzie Czarną Panterą, a w tej alternatywnej wersji zastąpi Petera Quilla w roli Star Lorda. Oznacza to, że Yondu i Ravagers wzięli go na życzenie Ego, nie Quilla. Według portalu The Illuminerdi cała historia idzie w nowym, ciekawym kierunku, bo dorosły Star Lord będzie przewodzić tej grupie, którzy będą zreformowanymi kryminalistami. Mają razem przeżywać różne przygody w galaktyce.

Ważne jest, że ten serial animowany będzie ostatnim występem zmarłego Chadwicka Bosemana w roli T'Challi. Aktor nagrał dialogi przed śmiercią.

Przypomnijmy, że z innych alternatywnych historii, które mamy zobaczyć potwierdzono do tej pory następujące:

Steve Rogers jako Iron Man w czasach II wojny światowej

Peggy Carter przyjmie serum superżołnierza i zostanie superbohaterką z tarczą

Czarna Wdowa jako jedyna przeżyła wydarzenia z Czasu Ultrona

Erik Kilmonger z Czarnej Pantery

Gamora będzie chciała pomścić Thanosa

Thor znany będzie jako imprezowy Thor. Przygotuje on imprezę, która może zniszczyć Ziemię.

Tony Stark wylądował na Sakaarze, gdzie w Hulkbusterze walczy na arenie gladiatorów jak Hulk w Thor: Ragnarok

What if...? - premiera w sierpniu 2021 roku.