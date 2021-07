What If...? - zdjęcia zabawek związanych z serialem. Powrót złoczyńcy

fot. materiały prasowe

Nowe materiały zapowiadające What If... ? pochodzą z figurek Funko oraz zestawu klocków LEGO. Pierwsze pokazuje, jak bohaterowie będą nazywani w serialu, więc na przykład Peggy Carter widnieje jako Kapitan Carter, a Strange jako Doctor Strange Supreme. LEGO natomiast pokazuje nam tak zwanego Hydra Stomper czyli zbroję stworzoną przez Howarda Starka dla Steve'a Rogersa, który w tym alternatywnym scenariuszu nie został Kapitanem Ameryką. Zestaw potwierdza, że pojawi się również Red Skull. Oczywiście wiemy, że LEGO nie zawsze zgadza się z tym, co jest na ekranie, ale informacja na poziomie ogólnym przeważnie się pokrywały.

https://twitter.com/portalfunko/status/1410665310525460484

Przypomnijmy, że What If...? odpowiada na pytanie "co by było gdyby...?", czyli wywraca do góry nogami historii bohaterów MCU znanych z kinowego ekranu.

What If...? - premiera w Disney+ zaplanowana jest na sierpień 2021 roku. Nie ma planów dystrybucji w innych VOD w krajach, w których Disney+ jeszcze nie jest dostępne.